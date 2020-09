Pastor incendiário em prisão domiciliária

Joaquim Gomes Hoje às 00:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Um pastor suspeito de ter ateado dois fogos florestais, para renovação do pasto, em Ponte de Lima, que tinha sido detido pela PJ de Braga, encontra-se desde quarta-feira em prisão domiciliária, por decisão do juiz de instrução criminal.

O pastor, de 60 anos, que também se dedica à agricultura, terá ateado dois fogos, em julho e agosto, ambos na zona da sua residência, na freguesia de Beiral do Lima, no concelho de Ponte de Lima. Queria alegadamente, de forma mais rápida, com menos trabalho e menor despesa, renovar pastos, o que facilitaria as tarefas de pastoreio e agricultura.

A Polícia Judiciária de Braga tem vindo a realizar um número de detenções recorde, neste ano, principalmente incendiários florestais, mas também suspeitos de incêndios urbanos.