Pastor julgado por maus tratos a cadela em Ílhavo

O animal ficou cego de um olho. O pastor diz que lhe bateu porque foi atacado quando surpreendeu matilha a matar parte do rebanho.

O tribunal de Ílhavo começou, esta quarta-feira, a julgar um homem acusado de maus tratos a uma cadela. Os factos acorreram em janeiro de 2019, num terreno na Légua, Ílhavo

De acordo com Carlos V., pastor de profissão, naquele dia surpreendeu um grupo de quatro cães vadios a atacarem o rebanho de ovelhas que tinha a pastar num terreno arrendado na localidade. Quando chegou, viu alguns cordeiros feridos e os cães atacaram-no.

A cadela, dos animais mais pequenos da matilha, "era a pior", descreveu o pastor em tribunal.

A cadela sofreu ferimentos na cabeça e perdeu a visão de um olho. No entanto, Carlos V. disse apenas se lembrar de lhe bater "no lombo". Primeiro usou uma cana, mas "partiu" e agarrou uma barra de metal. O pastor garantiu que o ferimento no olho se deu quando a cadela fugiu por uma rede de metal danificada que cercava parte do terreno.

O ataque terá parado quando um grupo de jovens, que estava numa casa contígua ao terreno, ouviu ganir e foi ao exterior. Um dos elementos do grupo testemunhou que encontraram a cadela numa vala, "encoberta" com palha, com a cabeça e focinho ensanguentados e um olho fora da órbita. Transportaram-na ao veterinário e fizeram queixa na GNR.