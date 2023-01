Patrão espalha foto íntima de operária para forçar sexo

Roberto Bessa Moreira Ontem às 21:45 Facebook

O proprietário de uma confeção de Lousada, com 60 anos, agrediu, perseguiu e ameaçou uma funcionária, com metade da sua idade. Para a forçar a manter relações sexuais, o empresário, que é casado, também espalhou panfletos com uma fotografia íntima da vítima pelos locais que esta frequentava.

Foi detido pela Polícia Judiciária do Porto, esta terça-feira, por crimes de violação, ofensas à integridade física, ameaças e devassa da vida privada. Após passar pelo tribunal, ficou impedido de contactar a ex-funcionária e obrigado a apresentar-se todos os dias no posto da GNR.

A mulher, que também é casada, foi trabalhar para a confeção lousadense em 2020 e, já no ano seguinte, começou a ter uma relação mais próxima com o patrão. Os primeiros contactos foram através de mensagens de telefone, mas já no verão desse ano aconteceu um encontro de cariz sexual.