Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica, condenado a pena suspensa

O ex-assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves foi, esta quarta-feira, condenado a pena suspensa, no âmbito do processo judicial "e-Toupeira".

Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica, e o funcionário judicial José Augusto Silva foram esta quarta-feira condenados a penas suspensas, respetivamente de dois e cinco anos de prisão, no âmbito do processo "e-Toupeira". O terceiro arguido do processo, Júlio Loureiro, foi absolvido.

O antigo assessor do Benfica está acusado de ter subornado José Augusto Silva para espiar casos a correr na Justiça. Os factos remontam a 2018 e em causa estão crimes de corrupção, acesso indevido e violação de segredo.

A data para a leitura do acórdão foi inicialmente marcada para o dia 4 de novembro, acabando adiada por quatro vezes, a última na passada segunda-feira, por causa da greve dos funcionários judiciais. Por esse motivo, não houve leitura do acórdão esta quarta-feira.