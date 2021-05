Paulo Pimenta: "Mandato da ministra da Justiça é praticamente uma inexistência"

Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:01 Facebook

O presidente do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados lança celebração da Semana do Advogado.

O Conselho Regional do Porto (CRP) da Ordem dos Advogados vai sentar à mesma mesa o conselheiro de Estado Lobo Xavier, o ex-ministro Aguiar-Branco, e os presidentes dos sindicatos dos juízes e dos magistrados do Ministério Público, Manuel Soares e Adão Carvalho.

O debate decorrerá na próxima terça-feira, durante as celebrações da Semana do Advogado, e será moderado por Paulo Pimenta, presidente do CRP, que, ao JN, antecipa várias críticas a juízes, procuradores e a uma ministra da Justiça que nada fez de "relevante".