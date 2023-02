PCP reclama intervenção urgente na Comarca de Braga

Joaquim Gomes Hoje às 21:54 Facebook

O PCP vai solicitar ao Ministério da Justiça uma intervenção urgente na Comarca de Braga para "resolver o problema das instalações degradadas, falta de funcionários e carência de magistrados do Ministério Público", entre outros.

"Há situações de degradação a necessitar de intervenções urgentes, incluindo-se infiltrações que neutralizaram várias salas de audiências, como no Tribunal de Barcelos, onde duas das seis salas de audiências estão inoperacionais", afirmou ontem o deputado Alfredo Maia, durante uma visita à Comarca.

"Já na Secção de Processos do Palácio da Justiça de Fafe é impossível trabalhar, porque no inverno é muito frio e no verão as temperaturas chegam aos 40 graus", salientou.

O deputado fez notar ainda a falta de pelo menos 61 funcionários judiciais nos quadros da Comarca de Braga, "manifestando a sua solidariedade com esta classe profissional, com tantas responsabilidades e com cada vez menos atratividade para a profissão".