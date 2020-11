Pede cigarro e morde homem na mão para levar maço de tabaco

Salomão Rodrigues Hoje às 11:40 Facebook

Um homem foi mordido numa mão por um homem, na quinta-feira à tarde, em Aveiro, depois de se ter disponibilizado para oferecer um cigarro.

A agressão ocorreu pelas 15.10 horas, junto ao Terminal Rodoviário de Aveiro. A vítima seguia na via pública, quando foi abordada por um indivíduo que lhe pediu um cigarro.

Quando tirou o cigarro do maço para o oferecer, o agressor mordeu de imediato a mão do homem e terá levado o maço de tabaco, fugindo do local.

A vítima, que apresentava ferimentos na mão, foi assistida no local por uma equipa do INEM, tendo a PSP tomado conta da ocorrência.