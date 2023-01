Pedida condenação de arguidos que sequestraram homem num bairro de Braga

O Ministério Público pediu, no sábado, ao coletivo de juízes do Tribunal de Braga que julgou dois homens por roubo, sequestro e posse ilegal de arma que lhes aplique penas de prisão de cinco e de quatro anos.

A magistrada, que não indicou se entende que as penas devem ou não ser suspensas, deu os crimes como provados, considerando suficiente a prova documental e testemunhal produzida em julgamento.

Já os advogados de defesa, Pedro Miguel Carvalho e Francisco Peixoto solicitaram a absolvição, dizendo que a acusação e o depoimento contraditório da vítima mostraram que nada ficou provado e que a acusação "é uma efabulação". Lembraram, ainda, que um agente da PJ/Braga disse, enquanto testemunha, que a vítima, quando prestou declarações no inquérito, "teve de ser chamada à terra, tais eram as contradições em que caía".

Os dois arguidos, Jaime Montolha e Rodrigo Silva, defenderam que a vítima terá inventado o sequestro para "esconder que era consumidora habitual de drogas".

A acusação disse que a vítima foi comprar droga para fumar um "charro" ao Bairro Social de Santa Tecla e acabou roubado e sequestrado pelos dois arguidos.

O caso ocorreu em janeiro de 2020. O consumidor, chamado José Manuel, pediu a um amigo que lhe indicasse um sítio para adquirir haxixe. Foi ao rés-do-chão do Bloco 3 do Bairro e entrou. Feita a transação, ao prontificar-se para pagar, exibiu um maço de notas, 700 euros ao todo. Aí, diz o Ministério Público, Jaime pegou numa caçadeira com dois canos e apontou-lha, dizendo "estou a ficar tolo!". Ao que o ameaçado respondeu: "Tira isso, irmão!", pedido que não surtiu efeito, já que os dois lhe exigiram a entrega do dinheiro.

De seguida, tiraram-lhe a carteira e um cartão multibanco, obrigando-o a revelar o pin de acesso. O Rodrigo foi, então, a uma caixa bancária, numa gasolineira da zona, levantou 100 euros e ainda tentou retirar mais 20, mas a conta não teve saldo. Entrou, depois, na loja de conveniência e fez compras de 7,35 euros.

José Manuel ficou sequestrado no apartamento, sob ameaça de um martelo e de uma faca. A dupla ainda tentou sacar-lhe outro cartão multibanco, mas este também não tinha saldo. Mais de 24 horas depois, pelas 4 horas da madrugada, a vítima conseguiu fugir, por ter concluído que os dois estavam distraídos noutra sala.

Seguiu-se uma rusga da PSP que, além da caçadeira, apreendeu uma pistola modificada.