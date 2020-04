Pediu 100 euros à tia e tentou levantar 55 mil em Castro de Aire

R.P. Hoje às 11:59 Facebook

A GNR deteve um casal, de 59 e 34 anos, que tentou burlar uma idosa, familiar de um deles. O homem pediu 100 euros à tia mas já na agência bancária, em Castro Daire, tentou levantar 55 mil.

Segundo a GNR, a vítima, de 77 anos, tia do suspeito e iletrada, "foi persuadida pelo casal a ir ao banco levantar 100 euros para lhes emprestar. Na dependência bancária foi apresentado aos funcionários um documento de levantamento com a quantia de 55 mil euros. Estes desconfiaram da honestidade do casal e eventual concordância da idosa quanto à quantia e ligaram para a GNR a denunciar a situação".

O casal foi detido no banco e os militares apuraram que a idosa já havia sido burlada pelo casal, dias antes, quando lhes pediram dinheiro, tendo conseguido levantar 2.500 euros, dos quais foram recuperados 1.300.

A viatura usada pelos suspeitos foi apreendida, tendo os detidos sido constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Castro Daire.