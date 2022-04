Reis Pinto Hoje às 10:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Programa de prevenção está disponível online e segue 12 portugueses. Eficácia ronda os 60%.

"A Pedofilia é uma doença crónica, que se mantém por toda a vida. As fantasias sexuais, sejam as normativas ou as problemáticas não desaparecem. Daí a importância da prevenção no caso destas últimas", afirmou, ao JN, o psicólogo Ricardo Barroso, professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e responsável português pelo programa Troubled Desire (Desejo Perturbado) que presta ajuda online especializada a quem sofre de Pedofilia. De fora, realça, fica quem já cometeu crimes.

Desde que foi adaptado ao nosso país (tendo sido criado na Alemanha), em 2020, houve 28 portugueses que iniciaram o contacto e 12 estão a ser acompanhados. "Concluímos que 16 não sofriam de pedofilia [atração por crianças pré-púberes] ou hebefilia [atração por púberes ou recém-púberes] e os restantes necessitavam efetivamente de ajuda", revelou Ricardo Barroso.