Pedófilo de 77 anos procurado pela Interpol detido no Brasil

Um homem, de 77 anos, condenado por ter abusado de uma criança de nove anos, em 2019, foi detido pela Polícia brasileira no Estado de Santa Catarina, a Sul do Rio de Janeiro. O pedófilo que era procurado pela Interpol deve agora ser extraditado para Portugal.

De acordo com a imprensa brasileira, o indivíduo foi condenado a em 2019 e era procurado desde então. Após ter dado conta do desaparecimento do condenado, as autoridades portuguesas emitiram um mandado de detenção internacional, acionado assim a Interpol.

O pedófilo acabou por ser detetado numa habitação da cidade de Riqueza, no Estado de Santa Catarina pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que tinha trocado informações com a Polícia portuguesa.

Foi colocado em prisão preventiva até ser decidida a extradição para Portugal.