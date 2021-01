Pedra arremessada contra comboio feriu maquinista na Amadora

Roberto Bessa Moreira Hoje às 16:59 Facebook

Objeto foi atirado de um bairro que fica sobreposto à linha e atingiu vidro frontal da composição. Maquinista transportado ao hospital de ambulância.

Um maquinista ficou ferido depois do comboio que conduzia ter sido atingido por uma pedra de grandes dimensões. O ataque ao comboio aconteceu na zona do Bairro da Estrada Militar, quando a composição circulava no sentido Belas - Amadora. A PSP está a investigar o caso.

Segundo o JN apurou, foi às 14.51 horas desta sexta-feira que o comboio foi atingido com a pedra arremessada de um viaduto. O objeto atingiu o vidro da frente da composição e os estilhaços que daí resultaram feriram o maquinista. Mesmo ferido, o funcionário da CP conseguiu levar o comboio até à estação da Amadora, onde foi assistido e levado ao hospital de ambulância.

Chamada ao local, a PSP está a tentar descobrir a identidade do responsável pelo arremesso da pedra.