Pedreiro furtava máquinas de construção civil em Viseu

Um homem de 40 anos, com a profissão de pedreiro, foi identificado esta quarta-feira pela PSP de Viseu, por ser o presumível autor de vários furtos em obras, causando aos proprietários prejuízos de milhares de euros.

O homem é suspeito de roubar máquinas de construção civil no distrito, nomeadamente na cidade de Viseu.

"O indivíduo começou a ser investigado por causa de um furto a um prédio em construção, em frente ao tribunal de Viseu", explicou o comandante da PSP, Vítor Rodrigues.

Os agentes conseguiram chegar ao indivíduo porque este colocou à venda na Internet algum material que havia furtado.

"Quando foi apanhado, o indivíduo confessou o furto e foi muito colaborante", acrescentou o comandante.

Após uma busca domiciliária à casa do suspeito, em S. Pedro do Sul, os agentes encontraram um martelo demolidor elétrico, um berbequim, uma máquina de cravar tubos, entre outro material, objetos que terão sido furtados de uma obra no concelho de Tondela.

A PSP cruzou também informação com a GNR, onde foram também apresentadas denúncias de furtos em locais onde decorriam obras.

O arguido ficou a aguardar o desenrolar do processo com termo de identidade e residência.