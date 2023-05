Pedro Guerra diz que apenas queria atacar o Conselho de Arbitragem

"Não foi isso que quis dizer" foi a frase mais ouvida, esta quinta-feira, no Tribunal do Bolhão, do comentador televisivo Pedro Guerra, que está a ser julgado por difamação ao presidente do F. C. Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa e Luís Gonçalves, administrador da SAD do Porto, e ao próprio clube. Em causa estavam afirmações do comentador quanto à substituição do árbitro que iria dirigir a partida entre o Belenenses e o F. C. Porto, em 2018. Nas alegações finais , o Ministério Publico pediu a condenação de Pedro Guerra por "extravasar a liberdade de expressão".

Confrontado com as declarações então proferidas - "constou-me que o F. C. Porto se mexeu para que mudassem o Fábio Veríssimo [árbitro de futebol]" - Pedro Guerra afirmou, em tribunal, que o seu propósito era atingir o Conselho de Arbitragem.

"Mas lembra-se de ter dito isto", questionou a juíza. "Se está na Acusação é porque sim. Mas não quis dizer isso", refere Pedro Guerra, numa expressão que repetiu variadíssimas vezes ao longo do seu depoimento.

PUB

Por outro lado, o comentador afirmou que este processo se deve a "perseguição" do F. C. Porto, cujo início remonta, disse, à divulgação dos seus emails e à "amizade" com o então presidente do S. L. Benfica, Luís Filipe Vieira.

A sentença foi marcada para o dia 1 de junho, às 14 horas.