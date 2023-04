Pedro Guerra multado por voltar a faltar a julgamento

T.R.A. Hoje às 12:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Guerra não compareceu esta manhã no Tribunal do Bolhão, no Porto, e foi multado em 204 euros. O comentador benfiquista está a responder por crimes de difamação contra o F. C. Porto e o seu presidente Pinto da Costa e contra o dirigente Luís Gonçalves.

Esta manhã de terça-feira, em tribunal, o empresário Carlos Janela explicou que, apesar de sigilosas, "sempre houve antecipação das nomeações dos árbitros" nas redes sociais e nos blogues. O ex-dirigente e colaborador de Benfica, Sporting e Belenenses considerou ser uma prática habitual os dirigentes anteciparem essa informação para "condicionar publicamente" os árbitros. "Faz parte do jogo e da estratégia", garantiu Janela.

Todavia, questionado pela advogada do F.C. Porto, Carlos Janela reconheceu que uma coisa é saber antecipadamente das nomeações outra coisa é conseguir alterar os árbitros já nomeados como Pedro Guerra insinuou que o F.C. Porto teria feito. A afirmação, proferida num programa televisivo, motivou uma queixa-crime por parte dos azuis e brancos.