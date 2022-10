Pedro Pinho nega em tribunal agressão a repórter da TVI

Polícias dizem não ter visto episódio de violência após jogo entre Moreirense e F. C. Porto na época passada.

O empresário de futebol Pedro Pinho negou no Tribunal de Guimarães ter agredido um repórter de imagem da TVI, após o jogo da I Liga, entre o Moreirense e o F. C. Porto, no dia 29 de abril de 2021. O episódio foi filmado. Ao desmentido do empresário, após duas audiências, junta-se o depoimento de dois agentes das autoridades que dizem não ter visto a agressão. Pedro Pinho está acusado dos crimes de ofensa à integridade física qualificada, atentado à liberdade de informação e dano com violência.

O operador de imagem da Sport TV estava a cinco metros do colega da TVI e não tem dúvidas de que houve agressão. "Percebo que há um tumulto e vejo o Francisco a ser levado pelos colarinhos, escada abaixo, até um varandim", testemunhou. "Ainda vi o Pedro Pinho a tentar atirar o tripé fora. Entretanto, ouvi o Francisco a chamar a Polícia", acrescentou. O que o jornalista não confirma são os pontapés, mencionados na acusação do Ministério Público, "porque estava com a câmara ao ombro". Nas imagens da Sport TV, ouve-se uma voz dizer: "Vê lá se queres ser a seguir". Após esta frase, a câmara continua a filmar, mas virada para baixo.