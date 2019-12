Detido por pegar fogo à casa e matar mãe idosa em Vila do Conde

Alexandre Panda e Ana Trocado Marques Hoje às 11:22, atualizado às 11:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A PJ do Porto deteve, no sábado, um homem suspeito de ter usado uma garrafa de álcool para iniciar o incêndio que provocou a morte à mãe idosa, na casa onde ambos viviam, em Vila Chã, Vila do Conde.

Maria da Conceição Penida, 91 anos, foi encontrada queimada junto à cama, no sábado à hora do almoço, em Vila Chã, Vila do Conde. O filho, de 53 anos, ficou sob detenção da Polícia Judiciária (PJ). É suspeito de provocar as queimaduras que levaram à morte da mãe. Vítor F. tem problemas psiquiátricos. E a mistura de álcool com medicação era frequente.

"É uma desgraça! A gente até fica aterrorizada!", atira uma vizinha, olhando, incrédula, a casa da mulher, num local isolado, em Vila Chã, Vila do Conde. Foram dois sobrinhos que, à hora do almoço, deram o alerta. Encontraram Maria da Conceição caída no chão, perto da cama, queimada.

Junto à cama, havia uma garrafa com álcool usada para iniciar o incêndio.

O filho é suspeito, até porque, quando foi intercetado, tinha um isqueiro na sua posse. Ainda assim, as perícias forenses aos vestígios recolhidos pela PJ poderão apurar o que aconteceu, incluindo a remota eventualidade de a idosa se ter imolado. Maria da Conceição sofria de vários e graves problemas de saúde.

"Ainda ontem cá tinha estado! Ela estava bem...", atira uma das filhas, lavada em lágrimas. Sem certeza sobre o que aconteceu, a família remeteu-se ao silêncio.

O alerta chegou à GNR pelas 12.15 horas. Chegados ao local, os militares alertaram a PJ. Vítor acabou detido, perto da casa, pouco tempo depois. Não ofereceu resistência. Mas, sob o efeito de álcool e medicação, o discurso incoerente do homem não permitiu perceber exatamente o que aconteceu.

Desde que o marido morreu, há alguns anos, Conceição, mais conhecida pela "São do sapateiro", vivia sozinha com o filho. O homem tem, há muito, problemas psiquiátricos. Estava medicado, mas misturava frequentemente os comprimidos com o consumo abusivo de álcool.

Pormenores

Violência doméstica

A confirmar-se o homicídio da idosa, será a 34.ª vítima em contexto de violência doméstica desde o início do ano em Portugal.

Saiu após incêndio

Quando os sobrinhos encontraram a idosa, o filho tinha saído, mas foi localizado por uma patrulha da GNR. Foi levado para o posto e depois para a PJ.