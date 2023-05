Treze detidos em operação da PSP contra criminalidade violenta em Lisboa

JN/Agências Hoje às 09:07, atualizado às 11:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Treze pessoas foram detidas, esta quarta-feira, numa operação realizada pela PSP no antigo bairro da Curraleira, em Lisboa, contra a criminalidade violenta, e que envolve 24 mandados de busca.

"A operação terminou cerca das 9.30 horas. Há 13 detidos e foram apreendidas nove armas de fogo -seis caçadeiras e três pistolas - munições e droga, em quantidades ainda não contabilizadas", adiantou fonte da PSP à agência Lusa.

No âmbito da operação realizada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP foram cumpridos 24 mandados de busca, 16 deles domiciliários.

PUB

De acordo com a PSP, a operação esteve maioritariamente relacionada com crimes de tentativa de homicídio, ofensas à integridade física graves e ameaças agravadas, todos eles cometidos com armas de fogo, em vários locais da cidade.

Fonte da PSP disse à Lusa que os episódios ocorreram em setembro e outubro do ano passado e um deles já este ano, em março.

A operação contou com a participação de polícias da valência de investigação criminal e das Equipas de Intervenção Rápida.