Pelo menos seis pessoas detidas após tentarem furar cerco sanitário em freguesia de Ovar

A freguesia de S. Vicente de Pereira Jusã, em Ovar, tem registado um número elevado de tentativas ilegais por parte de munícipes em "furar" o cerco sanitário imposto no concelho vareiro. A maioria das detenções está relacionada com cidadãos que justificam às deslocações com passeios ou prática de exercício físico.

Nos últimos dias foram detidas várias pessoas que tentavam ultrapassar o cerco sanitário em vigor desde o passado dia 18 de março. Só esta quinta-feira, foram seis os detidos pela GNR, todos na freguesia de S. vicente de Pereira Jusã.

Ao final da manhã do dia 2, a GNR deteve um homem de 57 anos, na Rua da Mata, que praticava desporto e transpôs o perímetro sanitário em direção a Santa Maria da Feira.

De seguida, foi a vez de duas mulheres e um homem serem também eles detidos quando procediam a um alegado passeio e passaram a cerca sanitária, mesmo sabendo que não o podiam fazer.

Ao final da tarde, foi detido um homem de 50 anos, por violação do cerco. Dez minutos depois desta detenção, ocorre uma outra na Rua da Mata. Desta vez é detido um homem de 40 anos.

Todos os detidos foram transportados para o posto da GNR e identificados. Foram constituídos arguidos devido ao crime de desobediência, aguardando o desenrolar do processo com o Termo de Identidade e Residência, como medida de coação.