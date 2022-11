Pena suspensa adiada para presidente de lar acusado de coação sexual

O Tribunal S. João Novo, no Porto, começou ontem a ler o acórdão do presidente do Lar Santa Isabel, em Vila Nova de Gaia, acusado de crimes de coação sexual contra funcionárias. Revelou que decidiu aplicar uma pena de quatro anos de cadeia, suspensa, ao responsável, mas não terminou a leitura do acórdão por formalidades processuais e agendou para o próximo dia 17 a conclusão da audiência.

Recorde-se que o arguido é acusado de ter, durante dois anos, aproveitado as suas funções para prometer melhorias laborais as duas subordinadas que terá beijado e acariciado sem consentimento.

Ao todo, são 13 crimes de coação sexual agravada e um crime de perseguição de que Fernando V., hoje com 74 anos, foi acusado pelo Ministério Público de Vila Nova de Gaia. O julgamento decorreu à porta fechada, mas, sabe o JN, o arguido negou todos os crimes.

Ontem, naquela que seria a última sessão de julgamento, o juiz começou a ler o acórdão e até anunciou a pena de quatro anos de prisão, suspensa na sua execução. Porém, uma formalidade processual, relativa a eventuais indemnizações que o arguido poderá ter de pagar às vítimas, levou o magistrado a adiar a o resto da leitura, para que a defesa se possa pronunciar.