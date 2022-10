Pena suspensa para advogado que sacou 100 mil a familiar de cliente

O advogado Ernesto Salgado foi condenado recentemente pelo Tribunal de Braga numa pena de prisão de quatro anos, mas suspensa, por ter sacado 100 mil euros da conta, na Caixa Geral de Depósitos, do familiar de um cliente.

Ernesto Salgado - conhecido por ter defendido recentemente um padre e três freiras de Famalicão, que acabariam condenados por crimes de escravidão - foi procurado por um cliente, em Famalicão, com uma procuração para o recebimento da doação de um tio, de Santo Tirso, em 2009. E terá aproveitado tal documento para, em 2010, falsificar uma declaração e levantar 100 mil euros, como se isso correspondesse à vontade do ancião, Joaquim Carneiro de Oliveira, entretanto falecido.

Segundo aquela "procuração", apresentada pelo advogado Ernesto Salgado na agência de Lamaçães (Braga) da Caixa Geral de Depósitos, o "procurador" do idoso de Santo Tirso seria o empresário Luís Pinheiro Sá Couto Reis, da Trofa, que está agora fugido em Espanha, tendo por essa razão o causídico famalicense sido julgado sozinho, com separação do processo.