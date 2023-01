Pena suspensa para homem que abusou de menina em Vila Real

Um homem de 58 anos acusado de abuso sexual de crianças agravado foi, esta quinta-feira à tarde, condenado pelo coletivo de juízes do Tribunal de Vila Real a uma pensa de prisão de quatro anos, suspensa por igual período.

Dos, pelo menos, 531 crimes de que estava acusado, apenas foram provados em tribunal 99 (beijos na boca, toques em zonas íntimas e carícias), tendo sido absolvido de 438. O tribunal desqualificou a tipologia do crime de agravado para simples.

O arguido, comerciante de profissão, foi julgado à porta fechada desde o dia 2 de novembro por ser suspeito de ter abusado de uma menina, que atualmente tem 16 anos. De acordo com o Ministério Público, os factos terão ocorrido entre 2016 e 2021, no interior das residências do arguido e de um estabelecimento comercial, localizados em Cabeda (Alijó) e em Vila Real