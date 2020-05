Pena suspensa para homem que causou morte a estafeta de pizzas

Luís Moreira Ontem às 22:22, atualizado hoje às 00:59 Facebook

O Tribunal de Braga condenou, na sexta-feira, a quatro anos de prisão com pena suspensa o homem que, em 2018, atropelou mortalmente um jovem de 23 anos, estafeta da Telepizza, em Braga.

O homem foi condenado por homicídio qualificado com negligência, omissão de auxílio e condução sob efeito de embriaguez,

O advogado Rui Santos disse ao JN que a família da vítima, João Luís, ficou satisfeita com o número de anos da pena mas não concordou com a sua suspensão: "A família ainda não decidiu se irá recorrer, mas é certo que tanto o Tribunal da Relação como o Supremo costumam decretar que este tipo de penas seja efetiva, mesmo que para isso seja necessário reduzir o tempo a cumprir", alvitrou.

Além da pena de prisão, o arguido, um empresário de 64 anos, proprietário de uma garagem de estacionamentos na cidade de Braga, ficou proibido de conduzir durante um ano e terá de pagar dois mil euros a uma instituição de solidariedade social. Fica, ainda, obrigado a frequentar um programa de recuperação da tendência para o alcoolismo e um curso de prevenção rodoviária.

O Tribunal deu como provado que, em 2018, o homem embateu na mota da vítima, em contra-mão, numa curva, na Variante do Cávado, sentido Braga/Vila Verde. O jovem foi abalroado e atropelado, sofrendo um traumatismo cranioencefálico que lhe provocou a morte, já dentro da ambulância, a caminho do Hospital de São João, no Porto.

O arguido fugiu e escondeu o veículo acidentado na garagem que possui.