Pena suspensa para rapaz por violar e abusar de menores em lar

Agressor e vítimas estavam institucionalizados na Maia. Recursos do MP e de uma mãe rejeitados pela Relação.

Um jovem de 20 anos foi condenado a quatro anos e dez meses de prisão, com pena suspensa por cinco anos, pelos crimes de violação e abuso sexual de crianças. Quanto tinha 17 anos, violou e abusou de dois jovens num centro de acolhimento de menores em risco, na Maia, onde também estava institucionalizado. A decisão já foi confirmada pelo Tribunal da Relação do Porto.

O arguido fora acolhido na Fundação Lar Evangélico Português com seis anos. Ali ficou até fevereiro de 2020, quando foi detido e colocado em prisão preventiva. No ano passado, o Tribunal do Porto deu como provado que, em janeiro de 2019, ele aproximou-se de um menor de 13 anos que estava a dormir. Coagiu-o a despir-se, manietou-o e violou-o, apesar das súplicas deste para parar. No mês seguinte, aproveitando a ausência de monitores, foi até ao campo de futebol onde estava o mesmo menor, encostou-o à parede e voltou a violá-lo.