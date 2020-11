Pena suspensa por abusar da neta de 12 anos em Guimarães

Hoje às 21:50 Facebook

Um homem de 63 anos, de Guimarães, foi condenado a três anos de pena suspensa por três crimes de abuso sexual agravado, na sequência de contactos de natureza sexual com a neta de 12 anos.

O Tribunal de Guimarães aplicou-lhe uma pena suspensa de três anos, com proibição de voltar a ganhar a confiança da vítima e exercer responsabilidades parentais nos próximos seis anos. Foi condenado a pagar, ainda, uma indemnização peticionada pela vítima.

Segundo a nota desta segunda-feira da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o Tribunal de Guimarães deu como provado que, entre setembro e meados de novembro de 2018, o arguido aproveitou que a menina dormiu em sua casa, "se dirigiu de noite ao quarto daquela e manteve com a mesma contactos de natureza sexual pelo menos três vezes".

A menina dormia em casa do avô paterno no âmbito do regime de regulação do exercício das responsabilidades parentais, uma vez que passava o fim-de-semana com o pai e sua família de 15 em 15 dias. Em algumas dessas vezes ficou em casa do avô e foi em pelo menos três delas que, segundo o tribunal, aconteceram os abusos.

O homem acabaria por ser detido pela PJ de Braga em agosto do ano passado, após a menor ter denunciado os contactos de natureza sexual cometidos pelo avô.