Pena suspensa por matar amigo à facada por engano em Lisboa

Arguido tentou ajudar parceiro que andava à pancada, junto a uma discoteca de Lisboa, e esfaqueou-o no peito.

O Tribunal de Lisboa condenou pelo crime de homicídio por negligência um homem que esfaqueou um amigo, por engano, durante uma luta contra um rival, nas Docas de Lisboa, em 2018. A vítima, Iuri Luís, de 22 anos, ainda foi transportada ao hospital, mas viria a falecer. O arguido, Paulo Baptista, conhecido como "Aranha", apanhou uma pena de quatro anos e dois meses de prisão, mas o tribunal decidiu suspendê-la. Terá ainda de pagar 140 mil euros aos pais da vítima, pelo sofrimento causado.

O homicídio ocorreu na sequência de desentendimentos entre mulheres, junto a uma discoteca, nas Docas de Santo Amaro, em Lisboa, a 23 de novembro de 2018. Pelas 5 horas, Iuri, que estava na companhia de três amigos, envolveu-se em confrontos físicos com um homem que não pertencia ao seu grupo. Quando os dois estavam no chão, Paulo Baptista surgiu por trás de Iuri e, empunhando uma faca, esfaqueou uma vez nas costas o adversário do amigo. Mas, quando tentava atingi-lo uma segunda vez atingiu Iuri no peito. Este foi levado por amigos para o Hospital de São José, em Lisboa, mas não resistiu aos ferimentos