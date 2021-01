Perito da PJ atingido por pistola armadilhada

JN Hoje às 19:47 Facebook

Um Especialista de Polícia Científica da Polícia Judiciária da Guarda foi atingido hoje, domingo, por um disparo de uma pistola armadilhada para o efeito, quando trabalhava numa situação de um eventual suicídio relacionado com um caso de violência doméstica, na Covilhã.

O perito forense estava a examinar a casa onde, "poucos momentos antes, tinha sido localizado um homem com uma faca de cozinha cravada na zona do peito", explica a PJ em comunicado. Segundo a mesma fonte, "a origem destes factos reconduzir-se-á a um quadro anterior de violência doméstica, pelo qual o indivíduo, agora localizado no interior da referida habitação, começaria a ser julgado no dia de amanhã".

O homem tinha-se fechado em casa e a família chamou a GNR que o encontrou "quase moribundo, a esvair-se em sangue". Foi chamada a Polícia Judiciária para o que aparentava ser "uma hipotética situação de suicídio". "O especialista da Polícia Judiciária, não obstante o cumprimento do pertinente protocolo ajustado à situação, acabou atingido num braço, por um aparente disparo de arma de fogo armadilhada para esse efeito, nomeadamente quando procedia à abertura de uma porta interior, da habitação em causa".

O Polícia foi assistido no Centro Hospitalar da Cova da Beira e está "bem e livre de perigo de vida", informa a PJ, enquanto o suposto suicida está internado em estado grave