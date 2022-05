Peritos das marcas em operação policial junto de feirantes em Vila do Conde

Roberto Bessa Moreira Hoje às 16:16 Facebook

Twitter

Partilhar

PSP também apreendeu mais de 1100 artigos contrafeitos. Roupa, calçado e malas falsificados eram anunciados em alta voz, à frente dos polícias que garantiam a segurança da feira

Uma operação que mobilizou cerca de 70 polícias terminou, na sexta-feira, com a detenção de 17 feirantes. Estavam a vender vestuário, calçado e malas contrafeitos na feira de Vila do Conde. A ação policial, que contou com a participação de peritos de 18 marcas comerciais, envolveu também cinco buscas domiciliárias, durante as quais foi aprendida parte dos 1178 artigos falsificados identificados pela PSP.

A feira de Vila do Conde sempre esteve associada à venda de material contrafeito, Porém, ao longo dos últimos meses, o número de feirantes a comercializar produtos ilegais foi aumentando, o que motivou várias queixas das marcas que tinham os seus logótipos estampados nos casacos, sapatos e malas expostos nas bancas.

Para acabar com o fenómeno, a PSP levou a cabo uma operação de grande dimensão e, na sexta-feira, deslocou para aquela feira 40 agentes da Divisão de Investigação Criminal, apoiados por 20 elementos da Unidade Especial de Polícia, mais algumas unidades das Equipas de Intervenção Rápida e do efetivo de Vila do Conde.

Os cerca de 70 polícias chegaram ao local pelas 11 horas e viram, de imediato, roupa desportiva e equipamentos dos principais clubes portugueses e da Seleção Nacional à venda em muitas das bancas. Ouviram ainda os feirantes a anunciar, em alta voz, a comercialização de casacos, calçado e malas contrafeitos. A venda deste material proibido era efetuada à vista de todos e sem o mínimo esforço para a esconder dos polícias que, habitualmente, garantem a segurança daquela feira.

Detidos vão a tribunal na segunda-feira

Até às 14 horas, a PSP percorreu todas as barracas e, no final, deteve dez mulheres e sete homens. Todos estão indiciados pela venda de material contrafeito, foram levados à esquadra. Antes de serem libertados, foram notificados para comparecer no tribunal na manhã de segunda-feira.

PUB

Simultaneamente, na sequência de uma investigação em curso, foram efetuadas buscas às casas de cinco dos feirantes detidos. Esta ação policial permitiu encontrar mais produtos contrafeitos, com o total de produtos contrafeitos apreendidos a aumentar para 1178.

A operação contou com a participação de peritos de 18 marcas comerciais que, no local, confirmaram se a roupa e calçado à venda nas bancas eram originais ou contrafeitos.