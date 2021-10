Tenta matar sobrinho a tiro na rua por causa de heranças

Ana Luísa Delgado Hoje às 14:12, atualizado às 15:00 Facebook

Um homem, de 57 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Évora, após ter disparado, este domingo, contra um carro, em Estremoz, onde circulava o sobrinho com quem tem desavenças familiares antigas por causa de heranças.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, há muito anos que os dois familiares andam desavindos e no domingo houve mais uma disputa que levou o tio a agarrar numa caçadeira e perseguir de carro o sobrinho, de 28 anos.

Quando a vítima circulava por um monte no seu Nissa Pajero, o tio, que também estava de carro, conseguiu alcançar a viatura do sobrinho.

"Após perseguição automóvel, o arguido, disparou um tiro, contra a parte lateral traseira do lado do condutor, do veículo da vítima, um homem de 28 anos, com intuito de o atingir", precisa a PJ.

O tio, mecânico de profissão, acabou por ser detido e a arma apreendida pelos inspetores da PJ de Évora, que levaram o detido esta segunda-feira para o primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução local. Está indiciado por tentativa de homicídio.