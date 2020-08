Perseguição termina com colisão entre dois carros e faz três feridos em Setúbal

Rogério Matos Ontem às 23:44 Facebook

Uma perseguição policial em Setúbal ao final da tarde deste domingo terminou com a colisão entre a viatura que seguia em fuga e uma outra, na Praça do Brasil, no centro da cidade, apurou o JN junto de uma fonte policial.

Do choque resultaram três vítimas, duas com ferimentos leves e uma está em estado grave. Todas foram transportadas para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

O alerta foi dado às 20.37 horas. Ao local acorreram os Bombeiros Sapadores e Voluntários de Setúbal, a Cruz Vermelha e uma ambulância do INEM.

Até perto das 22.30 horas eram desconhecidas as razões que motivaram a perseguição policial.