Perturba culto da IURD, chama ladrões a pastores e é ilibado

Veterinário procurava a mãe após encontrar conta bancária negativa. Tribunal diz que houve perturbação, mas não crime.

Um médico veterinário de 42 anos foi absolvido, quarta-feira, no Juízo Local Criminal do Porto, do crime de perturbação de culto religioso num templo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Na tarde de 21 de agosto de 2015, o arguido procurava a mãe, furioso após descobrir que a conta bancária dela estava negativa, associando o facto à ligação com a IURD. Quando não a encontrou, chamou "ladrões" aos pastores e foi retirado à força. Já no exterior, envolveu-se fisicamente com um responsável da igreja, tendo os dois sofrido ferimentos.

O tribunal admitiu que houve perturbação durante a cerimónia, que decorria no templo da IURD da Rua Egas Moniz, no Porto, mas não crime, pois não envolveu violência ou ameaças.

