Pinho adapta-se à sua nova morada campestre em Braga

O antigo ministro da Economia Manuel Pinho, agora em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, no âmbito do processo EDP, está a adaptar-se à sua nova vida, na Quinta do Assento, em Gondizalves, Braga, que partilha com a mulher, a filha e o genro.

Os primeiros dias foram marcados pela intensidade das obras de construção civil e de jardinagem na propriedade, que não era habitada há anos, além da instalação de sistemas de telecomunicações, compatíveis com a vigilância eletrónica remota.

Manuel Pinho, visivelmente mais gordo, passou o dia de ontem a entrar e a sair da casa senhorial que ocupa, para uma segunda construção, igualmente rústica e em pedra, que é uma espécie de escritório, onde também costuma almoçar. Tanto quanto o JN pôde observar, Pinho fuma cigarros com frequência e está muitas vezes a falar ao telemóvel.