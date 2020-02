Pinto da Costa de novo interrogado no caso dos e-mails do Benfica

Nuno Miguel Maia com Norberto Lopes Hoje às 14:06 Facebook

Pinto da Costa e vários administradores ligados ao F. C. Porto foram na quarta-feira novamente interrogados num processo resultante de queixa do Benfica pela divulgação de e-mails dos responsáveis encarnados. O inquérito está na fase final e deverá terminar com acusação.

A diligência decorreu no Departamento de Investigação e Ação Penal do Ministério Público do Porto perante a procuradora titular do caso, no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Os responsáveis do F. C. Porto tinham sido constituídos arguidos em novembro de 2018, tendo sido imputados crimes de ofensa a pessoa coletiva e violação de correspondência. Contactada pelo JN, fonte oficial dos azuis e brancos não fez comentários.

O processo tem a ver com a divulgação de e-mails e declarações públicas com acusações de corrupção com intuito de dominar o futebol dirigidas ao clube encarnado.