Pinto da Costa recorda tensão entre Bruno de Carvalho e Marta Soares antes do ataque

Pinto da Costa recordou em Tribunal um momento de tensão entre Bruno de Carvalho e Jaime Marta Soares meses antes do ataque à Academia de Alcochete. O presidente do F. C. Porto testemunhou esta tarde de terça-feira por videoconferência, no Porto, ao Tribunal de Monsanto e foi questionado por Miguel Fonseca sobre o que aconteceu no fim do jogo entre Porto e Sporting a 4 de fevereiro. O encontro terminou num 2-1 para o Porto.

"Ouvi Bruno de Carvalho dizer referindo-se a Jaime Marta Soares: este também era dos croquetes, mas eu reabilitei-o. Depois Jaime respondeu que ainda acaba tudo destituído". Pinto da Costa admitiu ainda que julgou que a conversa seria em tom de brincadeira.

Sobre o ambiente no Sporting meses antes do ataque, o presidente do F. C. Porto referiu que sentia existir um bom ambiente que pouco depois se alterou por completo. "Sentia que havia um bom ambiente quando Bruno de Carvalho teve aprovação de 90 por cento dos sócios em assembleia geral do clube leonino, mas meses depois era fortemente contestado".

Questionado por Miguel Fonseca sobre a relação com o clube de Alvalade, Pinto da Costa disse que sempre teve excelentes ligações com todos os presidentes do Sporting. "Ainda hoje mantenho boas relações com Sousa Cintra, Godinho Lopes ou Soares Franco".