Pinto Monteiro sepultado sexta-feira na aldeia beirã onde nasceu

Cerimónias fúnebres do antigo procurador-geral da República decorrem ao final da tarde desta quinta-feira na igreja de Portela, em Lisboa.

Fernando Pinto Monteiro, procurador-geral da República entre 2006 e 2012, vai ser sepultado amanhã, sexta-feira, na aldeia de Porto de Ovelha, no concelho de Almeida, de onde era natural. A saída do cortejo está prevista para as 9 horas da igreja da Portela, em Lisboa, onde, desde as 18 horas desta quinta-feira, decorrem as cerimónias fúnebres.

A informação foi prestada pelo Conselho Superior da Magistratura, numa nota em que presta ainda as "sentidas condolências" à família de Pinto Monteiro, falecido na quarta-feira, 8 de junho de 2022, aos 80 anos.

Nascido a 5 de abril de 1942, Pinto Monteiro licenciou-se em Direito na Universidade de Lisboa. Em 1966, começou a carreira como delegado do Ministério Público em Idanha-a-Nova. Sete anos mais tarde, passou a exercer como juiz, tendo chegado, 1998 a juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça.

Em 2006, tomou posse como procurador-geral da República, proposto por José Sócrates, então primeiro-ministro, e confirmado por Aníbal Cavaco Silva, à data presidente da República. O mandato, polémico, durou seis anos.

A 8 de junho de 2022, morreu, aos 80 anos, de cancro do pulmão. O óbito foi assinalado pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pela ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, pela Procuradoria-Geral da República, pelo Conselho Superior do Ministério Público e pelo Conselho Superior da Magistratura.