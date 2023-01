Pinto Moreira vai pedir suspensão de mandato na Assembleia da República

JN Hoje às 12:35 Facebook

Pinto Moreira, deputado do PSD, diz que pediu ao partido a suspensão do mandato quando for efetivado o levantamento da imunidade parlamentar e a consequente constituição de arguido.

O antigo presidente da Câmara de Espinho garante, em comunicado enviado às redações que tomou conhecimento do pedido feito à Assembleia da República (AR)para que lhe seja levantada a imunidade parlamentar, de forma a poder ser interrogado e garante que "não objectarei a tal pedido, como solicitarei que ele se efetive de forma célere".

Sobre a posição política de deixar o Parlamento alega que não o faz "por qualquer admissão de culpa no processo respetivo mas por sentir que não tenho o direito de perturbar o normal funcionamento do trabalho político do meu partido e dos seus mais altos responsáveis".

O nome de Pinto Moreira é um dos envolvidos na Operação Vórtex, que já levou à prisão preventiva de Miguel Reis, ex-presidente da Câmara de Espinho e do empresário Francisco Pessegueiro.

Na missiva conhecida esta segunda-feira, o ex-autarca reitera a vontade de colaborar com a justiça de forma a demonstrar "que jamais cometi algum crime e que sempre pautei a minha vida pública e profissional com elevados padrões éticos e morais"