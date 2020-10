"Pirata" e cúmplice já estão no Tribunal de Vieira do Minho

Joaquim Gomes Hoje às 10:50 Facebook

André "Pirata" e o seu cúmplice chegaram cerca das 10 horas ao Tribunal de Vieira do Minho. São suspeitos de diversos crimes, como roubos, posse de armas proibidas e condução perigosa.

André Filipe Pires de Carvalho e Oliveira, com 29 anos, estava fugido desde a madrugada de 24 de setembro, quando abandonou a namorada baleada pela PSP à porta do hospital de São João da Madeira, na sequência de uma perseguição. Inês Carvalho, de 23 anos, morreu.

Entretanto, "Pirata", como é conhecido, desafiou as autoridades policiais, ao colocar nas redes sociais, na quarta-feira, um vídeo filmado num quarto de hotel no Grande Porto, onde festejou com duas garrafas de champanhe ter conseguido escapar ao cerco das forças de segurança e procurando tirar proveito mediático de ser o mais procurado do país. Acabou detido na sexta-feira, em Braga.

"Pirata" foi escoltado este sábado de manhã, desde o Posto da GNR de Amares, até ao Tribunal de Vieira do Minho, que este fim de semana está de turno à Comarca de Braga.

O cúmplice é Fernando de Jesus Serrão Gonçalves, com 23 anos, que também reside na zona de São João da Madeira. São suspeitos de três assaltos, dois no centro da vila da Póvoa de Lanhoso e outro na freguesia de Covelas, do mesmo concelho, já próxima de Amares e de Braga.

Na sexta-feira, Fernando Gonçalves foi logo detido pela GNR, tendo André "Pirata" fugido em direção a uns campos de cultivo, em Adaúfe, a maior freguesia de Braga, o que dificultou muito a sua detenção, que acabou por se concretizar perto das 12.30 horas, ao lado da Capela de Nossa Senhora da Nazaré.