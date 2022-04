Pirata português vendeu dados de milhões de cartões bancários na Internet

Tiago Rodrigues Alves com Alexandre Panda e José Ricardo Ferreira Hoje às 06:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Diogo Coelho, natural de Viseu, foi detido em Londres e espera extradição para os EUA. Aos 15 anos, fundou o maior fórum mundial de "hackers" com 500 mil utilizadores.

A Europol desmantelou o RaidForums, o maior mercado e ponto de encontro virtual de piratas informáticos, com meio milhão de utilizadores. Neste fórum era possível comprar o acesso a bases de dados com milhares de milhões de cartões de crédito e números de contas bancárias. O fundador e administrador principal é um português de 22 anos, natural de Viseu, que foi detido em Londres, no Reino Unido.

Diogo Santos Coelho é apontado pelo FBI (polícia americana) como o grande mentor e responsável máximo pelo RaidForums. Também intermediava a transação de bases de dados obtidas ilegalmente. O português foi detido a 31 de janeiro, a pedido das autoridades norte-americanas, e aguarda, em prisão preventiva, o desenvolvimento do processo de extradição para aquele país.