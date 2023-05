Piratas brasileiros usam EDP e Fisco para atacar bancos portugueses

Um grupo de piratas informáticos brasileiros é suspeito de ter utilizado a imagem da EDP e da Autoridade Tributária para lançar, ao longo dos últimos meses, um ataque massivo visando os clientes de 30 bancos portugueses. O esquema foi descoberto por uma empresa de cibersegurança norte americana que batizou o caso de "Operação Magalenha", do nome na música do cantor brasileiro Sérgio Mendes.

De acordo com os especialistas em proteção informática, os piratas começaram a campanha de ataques com um simples envio de emails, fazendo-se passar pela elétrica nacional ou o Fisco. O esquema de envio massivo de emails fraudulentos é conhecido como o "Fishing".

As vítimas que abrem as páginas Internet sugeridas pelos piratas nem sequer precisam de inserir qualquer dado ou código secreto para ficar nas mãos dos criminosos. Segundo a empresa de cibersegurança, o simples facto de abrir essa página já permite aos hackers a possibilidade de instalar, sem o conhecimento do utilizador, um vírus que atua discretamente.