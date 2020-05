Piratas começam a revelar informação secreta da EDP

Alexandre Panda Hoje às 09:03 Facebook

Empresa foi alvo de ataque informático e não pagou resgate de 10 milhões de euros exigido pelos hackers que ameaçaram tornar públicos dados sensíveis.

A EDP não pagou um resgate de 10 milhões de euros e, por isso, os piratas informáticos cumpriram a ameaça que tinham feito e começaram a revelar documentos secretos do grupo empresarial. Os hackers, considerados altamente eficientes, conseguiram penetrar no sistema informático da EDP e sacar uma quantidade gigantesca de informação sensível, relacionada com a atividade da empresa nos Estados Unidos da América. Os piratas dizem ainda que a informática da EDP tem muitas fragilidades.