Piratas sacaram 20 anos de informação acumulada da EDP

Hackers que exigem resgate de 10 milhões de euros ameaçam divulgar passwords de funcionários, dados de clientes e de negócios.

Os piratas que penetraram no sistema informático da EDP conseguiram sacar cerca de 20 anos de informação acumulada do grupo da elétrica. Num pedido de resgate de 10 milhões de euros, os hackers garantem estar na posse de palavras-passe de segurança de funcionários, de dados sobre contas, projetos, recursos humanos, controlo interno sobre a produção de eletricidade e até sobre a EDP Comercial, filial do grupo que lida diretamente com os clientes.