Pirelli em guerra com oficina da Feira por "P" alongado em logo

Há quase vinte anos que a marca da Garagem Fernando & Pinto Lda., em São João de Ver, Santa Maria da Feira, usa um "P" alongado sobre as restantes letras do nome "Pinto". O registo, feito há cerca de 10 anos, caducou em 2020 por falta de pagamento de uma guia, obrigando a novo processo.

Foi precisamente no novo pedido do logo, exatamente igual ao que esteve durante anos registado sem qualquer contestação, que surgiu um diferendo com a marca italiana.

"Quando efetuei o pedido de registo, a Pirelli opôs-se, considerando que a Fernando & Pinto estava a praticar concorrência desleal", explicou Sara Bernardo, a advogada da empresa, referindo que apesar da oposição da Pirelli, "o Instituto Nacional da Propriedade Industrial concedeu o registo".

A advogada justifica que o "P" da empresa "não é confundível com o da Pirelli": "O logótipo dos meus clientes inicia-se com o "F" e só depois tem o "P" com as restantes letras". Adianta ainda que a marca da Feira "é associada a produtos diferentes da Pirelli". "Não estamos a vender pneus nem a patrocinar outro tipo de atividades", acrescenta.

Sara Bernardo explica que o logótipo utiliza as iniciais do nome Fernando Pinto, pai dos dois irmãos que constituem a atual sociedade.

Com o registo já aprovado, Sara Bernardo diz ter sido informada que a Pirelli recorreu para a via judicial. "Ainda não fui formalmente notificada de qualquer recurso da decisão final do Instituto Nacional da Propriedade Industrial", ressalvou.