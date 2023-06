"Pirinhos" assassinado e deixado na mala de Fiat 500 com saco na cabeça

Joaquim Gomes e Luís Moreira Hoje às 08:15, atualizado às 08:19 Facebook

Twitter

Partilhar

José Pires, 52 anos, conhecido como "Pirinhos", o empresário de Gondomar que estava desaparecido desde o final de maio, foi assassinado e o seu corpo deixado dentro da mala de um carro estacionado em Braga há duas semanas. Tinha um saco de plástico na cabeça e as autoridades acreditam que terá sido vítima de um ajuste de contas relacionado com tráfico de drogas. O cadáver, em adiantado estado de decomposição, foi encontrado ontem.

Entre os familiares e as pessoas mais próximas de "Pirinhos" havia pouca esperança de que este protagonista de um dos períodos mais violentos da noite do Porto, que culminou em 2007 com vários homicídios, viesse a ser encontrado com vida. José Pires tinha sido testemunha pelo Ministério Público da guerra entre os gangues da Ribeira e de Miragaia pelo controlo de tráfico de drogas, que ficou conhecido como "Noite Branca". Ainda antes do desfecho do julgamento, em 2009, foi raptado em Vigo, torturado e enterrado parcialmente, num ajuste de contas por questões relacionadas com o tráfico de drogas e dívidas. Nunca explicou o que sucedera.

"Cheiro nauseabundo"