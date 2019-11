Pistolas da PSP iam ser enviadas entre ovos e galinhas para a Guiné

Alexandre Panda Hoje às 08:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Durante cerca de um ano, o agente responsável pela gestão de stock do armeiro da Direção Nacional da PSP, em Lisboa, desviou 55 pistolas Glock sem que ninguém notasse.

Luís Gaiba vendia as armas a António Laranginha - que é também um dos principais arguidos no caso Tancos - e era um amigo deste último, exportador de ovos e aves, que iria traficar algumas delas para África, escondidas entre aqueles produtos, em contentores. Os três foram agora acusados pelo Ministério Público (MP), com mais nove pessoas, de crimes de associação criminosa, tráfico de armas, peculato, branqueamento de capitais, recetação e tráfico de droga.

De acordo com a acusação, o agente principal Luís Manuel Gaiba, de 40 anos, em prisão preventiva desde dezembro do ano passado, aproveitou as fragilidades de segurança e de controlo das armas da PSP.

Ler mais na edição impressa ou na versão e-paper