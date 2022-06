PJ anula rede de traficantes liderada por mulher

JN Hoje às 10:38 Facebook

Duas pessoas, mãe e filho, foram detidas numa operação de combate ao tráfico de drogas chamada "Pó da Areia", que também levou à constituição de mais 13 arguidos, na Figueira da Foz e em Benavente, anunciou a Polícia Judiciária (PJ) neste sábado. Segundo a mesma fonte, a mulher era a líder da "rede criminosa"

Um comunicado emitido pela PJ informa que aquela mulher, de 51 anos, foi detida em "flagrante delito". No caso do filho, de 30 anos, os inspetores da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, responsável pela investigação, partiram para o terreno com um mandado de detenção previamente emitido pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra.

Ambos os detidos foram entretanto presentes a um juiz de instrução criminal, que decidiu pô-los em prisão preventiva.

Além das detenções e da constituição como arguidos de outros 13 suspeitos, a Judiciária afirma ter apreendido, nas buscas, "significativas quantidades de cocaína, assim como dinheiro e outros objetos, inclusive quatro automóveis de alta gama, por suspeitas de estarem relacionados com a atividade delituosa em investigação".

A PJ diz que a sua intervenção, que permitiu "desmantelar" uma rede criminosa que operava há "muito" tempo, "contou com a cooperação da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana".