PJ anuncia "apreensão de grande quantidade de cocaína"

A Polícia Judiciária anunciou, esta quinta-feira, a apreensão de grande quantidade de cocaína transportada por via marítima, no âmbito da "Operação Alçapão". Seis homens de várias nacionalidades foram detidos.

Os detidos são seis homens, entre os 38 e 54 anos, de nacionalidades portuguesa, espanhola, colombiana e dominicana. Todos "estão fortemente indiciados de integrarem uma organização criminosa transnacional dedicada à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu com recurso à utilização de contentores".

Em comunicado, a PJ explica que, "através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, contando com o apoio da Diretoria do Norte, do Departamento de Investigação Criminal de Braga e também da Autoridade Tributária e Aduaneira, desencadeou nos últimos dias uma complexa operação policial de combate ao tráfico de estupefacientes".

A "Operação Alçapão" resulta de uma investigação a decorrer há vários meses e levou "à apreensão de uma grande quantidade de cocaína", que a PJ não revela na nota emitida, remetendo mais esclarecimentos sobre a operação para uma conferência de imprensa a realizar, pelas 11.30 horas, nas instalações desta polícia em Lisboa.