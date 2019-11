PJ apanha assaltante de ourivesaria oito anos depois

Hoje às 16:24 Facebook

Um homem, atualmente com 26 anos, foi identificado e detido pela Brigada Antirroubo da Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa e Vale do Tejo, por suspeita de ter sido um dos três assaltantes que, em novembro de 2011, roubaram cerca de 10 mil euros em ouro durante um assalto à ourivesaria Rosa, na rua José Relvas, na Parede.

O suspeito que, à época tinha 18 anos, foi agora submetido a primeiro interrogatório judicial, tendo o juiz de Instrução Criminal de Cascais decidido que fica com apresentações periódicas.

Segundo avança o jornal digital Cascais24, que cita João Bugia, coordenador de Investigação Criminal, que está a dirigir a Brigada Antirroubo da PJ, "trata-se de um indivíduo perfeitamente inserido na vida em sociedade, com família constituída e trabalho, motivos que contribuíram para que fique em liberdade, com apresentações".

Neste momento, confirmou o mesmo responsável, estão em curso diligências para identificar, localizar e deter os dois outros assaltantes.

Foi no dia 9 de novembro de 2011, pelas 12.15 horas que três jovens, com idades entre os 16 e os 18 anos, tomaram de assalto a conhecida ourivesaria Rosa, na rua José Relvas, no centro de Parede. Os assaltantes empunhavam uma arma de fogo e martelos. Na ourivesaria encontravam-se o casal proprietário e os dois filhos.

Um dos assaltantes apontou a arma a um dos filhos do dono da ourivesaria, enquanto os outros partiram à martelada as vitrinas, logrando roubar cerca de 10 mil euros em ouro e provocando estragos materiais avaliados em mais de 5 mil euros.

Ao ver o filho ameaçado, o dono da ourivesaria, Isildo Rosa, então com 70 anos, sacou da sua pistola de defesa pessoal e ainda efetuou, pelo menos, oito disparos, os quais não atingiram nenhum dos assaltantes.

Os três assaltantes conseguiram fugir num veículo furtado e que entretanto vieram a abandonar e a Polícia a recuperar.

Já em novembro do ano passado, a mesma ourivesaria voltou a ser assaltada, desta feita por dois desconhecidos, um deles armado com uma faca e outro com um martelo. Ainda não foram descobertos pela PJ.