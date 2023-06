Dirigente do Chega detido com pistola em caso de ameaças a jornalistas

Alexandre Panda Ontem às 21:19 Facebook

Braço-direito de Ventura e vice-presidente da Distrital do Porto alvo de buscas por parte da PJ.

Luc Ngunda Mombito, conselheiro nacional do Chega e braço-direito de André Ventura, assim como Nuno Pontes, vice-presidente da Distrital do Porto do partido, foram esta segunda-feira alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária, que deteve o dirigente nortenho, em flagrante delito, por posse de arma ilegal. Em causa está um inquérito por ameaças a jornalistas, injúrias e atentado à liberdade de imprensa. Nuno Pontes é hoje levado a um juiz de instrução criminal, no Campus da Justiça, em Lisboa.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, esta terça-feira de manhã, os inspetores da Unidade Nacional de Contraterrorismo foram as residências de Luc Ngunda Mombito, em Lisboa, mas também à de Nuno Pontes, em Valbom, Gondomar.

Pistola 6.35 mm

O objetivo era recolher material informático e telemóveis, assim como todos os elementos de prova que relacionassem os suspeitos com crimes de ameaças cometidos contra jornalistas. Em casa do vice-presidente da Distrital do Porto do Chega, os inspetores encontraram uma pistola de calibre 6.35 milímetros, assim como três dezenas de munições. Por estar em flagrante delito de posse de arma ilegal, Nuno Pontes foi detido e levado para as instalações da PJ, em Lisboa, onde passou a noite. Na residência do braço-direito de André Ventura, foram recolhidos computadores e telemóvel. Luc Mombito foi constituído arguido, interrogado pela PJ e libertado.

Jornalistas na mira

O JN sabe que os dois homens são suspeitos de terem ameaçado vários jornalistas através de redes sociais, como o Facebook e o Twitter. A investigação foi aberta pelo Ministério Público depois de uma participação de uma organização internacional de defesa da imprensa que relatava ameaças perpetradas contra um jornalista da SIC. Pedro Coelho foi o autor de uma reportagem sobre o Chega: "A grande ilusão: o ódio saiu do armário", emitida em janeiro de 2021. Pouco depois de a primeira de quatro reportagens ter sido emitida, Pedro Coelho denunciou ter recebido ameaças dos dirigentes do Chega.

Não foi a primeira vez que Luc Mombito usou as redes sociais para tornar públicas opiniões consideradas agressivas. O conselheiro nacional do Chega já teve a conta pessoal do Twitter suspensa por violar os padrões da rede social.