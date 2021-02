PJ apreende 100 quilos de cocaína em navio cargueiro ao largo da costa

Hoje às 13:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem e apreendeu 100 quilos de cocaína num navio cargueiro intercetado ao largo da costa portuguesa.

Em comunicado hoje divulgado, a PJ adianta que o suspeito, nacional de um país da América Latina, e a droga seguiam clandestinamente no interior da embarcação sem o conhecimento do capitão do navio.

"Suspeita-se que o arguido se preparava para lançar a droga ao mar em ponto predeterminado da rota do navio no interior de sacos à prova de água equipados com aparelhos de geolocalização e com boias de flutuação", indica a PJ.

A droga, acrescenta, seria posteriormente recolhida por cúmplices da mesma organização criminosa.

A ação de combate ao tráfico de droga por via marítima contou com a colaboração da Marinha e da Força Aérea, e com a cooperação e apoio da Drug Enforcement Administration (DEA), entidade norte-americana, e do Maritime Analisys and Operations Centre-Narcotics (MAOC-N).