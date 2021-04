PJ apreende 8,5 milhões de cigarros ilegais em Leixões

JN Hoje às 12:31 Facebook

A Polícia Judiciária apreendeu 854 master boxes com tabaco de contrabando no Porto de Leixões, em Matosinhos. Os cigarros estavam num contentor proveniente da Serra Leoa e com destino ao Reino Unido.

A operação esteve a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e contou com a colaboração da Área Regional de Vigilância Aduaneira da Galiza e da Autoridade Tributária Aduaneira - Alfândega do Porto de Leixões.

Ao todo foram apreendidos 8.540.000 de cigarros, de variadas marcas. Caso entrassem no circuito comercial o prejuízo causado ao Estado seria superior a 1 milhão e 800 mil euros, correspondente ao valor de imposto devido e que não seria cobrado.

A investigação continua para identificação de todos os responsáveis.